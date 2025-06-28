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Миллиардер Безос потратил на свою свадьбу десятки миллионов долларов

Миллиардер Безос потратил на свадьбу с журналисткой Санчес $50 млн
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Global Look Press

Свадьба миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес в Венеции обошлась примерно в $50 млн. Об этом сообщает телеканал CNBC.

При этом телеканал отмечает, что точные детали по организации трехдневного мероприятия держались в секрете.

Президент регионального правительства Венето, в состав которого входит Венеция, Лука Дзайя сообщил, что на свадьбу и мероприятия, сопутствующие ей, потребуется $47-56 млн.

На мероприятие приглашены около 200 звезд и представителей бизнес-элиты, в том числе дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо и несколько человек из семьи Кардашьян.

До этого сообщалось, что бизнесвумен Крис Дженнер с дочерьми посетили пре-пати свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции.

В июне газета The Wall Street Journal писала, что Безос может воспользоваться разладом в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и руководителем SpaceX Илоном Маском, чтобы укрепить позиции своей компании.

Ранее сообщалось, что Безос подпишет «жесткий» брачный договор с будущей женой.

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