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«Целая конституция»: Джефф Безос подпишет «жесткий» брачный договор с будущей женой

Hello: Джефф Безос подпишет жесткий брачный контракт с невестой перед свадьбой
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Stephen Lock/Global Look Press

Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос подпишет «жесткий» брачный контракт с Лаурой Санчес перед свадьбой. Об этом сообщает Hello Magazine.

По словам эксперта по семейному праву Альфонсо Провинциано, особое внимание в контракте будет уделяться защите акций компании Amazon, а также космической компании Blue Origin и недвижимости в 10 странах. Над договором уже несколько месяцев работает команда юристов.

«Это не просто контракт — это целая конституция их будущих отношений», — поделился Провинциано.

Состояние Безоса оценивается в $220 млрд (20,5 трлн рублей).

Миллиардер и телеведущая встречаются с 2019 года. На момент начала романа они оба состояли в официальных браках, но вскоре почти одновременно подали на развод и перестали скрывать свои отношения. В мае 2023 года Джефф Безос сделал предложение Лорен Санчес во время круиза на его суперъяхте Koru. В это же время влюбленные посетили Каннский кинофестиваль, где журналисты заметили на безымянном пальце Лорен помолвочное кольцо с бриллиантом размером около 20 карат.

Ранее невеста Джеффа Безоса появилась на гала-ужине в серебряном платье с глубоким декольте.

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