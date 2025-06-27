Сроки доставки грузов из стран СНГ в Россию резко выросли

«Известия»: сроки доставки грузов из стран СНГ в Россию выросли на две недели

В последнее время сроки доставки грузов из стран СНГ, за исключением Белоруссии, резко выросли из-за усиления таможенных проверок. Об этом сообщает издание «Известия».

Отмечается, что в Армении, Грузии и Киргизии ужесточили контроль на таможнях. В свою очередь, из-за проверок грузов в Казахстане общий путь товаров в Россию вырос до 12 дней.

Как уточнил Алексей Разумовский из компании «Импая Рус», наибольшее внимание сотрудников таможни привлекают к технологической продукции.

«В условиях дефицита серверов и вычислительной инфраструктуры такие товары могут использоваться и в гражданских, и в военных целях. Поэтому за ними особенно следят», — пояснил он.

До этого сообщалось, что Минпромторг России готовится обновить приказ о параллельном импорте, урезав объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам. В 2022 году, когда начал работать параллельный импорт, Минпромторг допускал ввоз в страну товаров категории: одежда, косметика, обувь, алкоголь, фармацевтическая продукция и другие.

Ранее Россия резко нарастила импорт одного вида товаров из Японии.