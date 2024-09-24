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Добыча лосося в России может стать рекордно низкой в 2024 году

Вылов лосося в РФ в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет

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РИА Новости

Добыча тихоокеанских лососей в России в 2024 году может стать рекордно низкой за последние 20 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Росрыболовства.

«Результат этого года составит 250-260 тыс. т лососевых — в два раза меньше, чем в прошлом году (тогда вылов превысил 600 тыс. т)», — сообщал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Наиболее сложная, по словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, ситуация сложилась на Сахалине и Камчатке, где российские рыбаки добывают более 90% всей красной рыбы.

На фоне дефицита в стране выросли цены на горбушу и красную икру.

По итогам 2023 года Россия стала первой в мире по добыче лосося. Тогда рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн т.

Ранее в России начали маркировать красную и черную икру.

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