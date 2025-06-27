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Экономист объяснила, кому выгоден крепкий рубль, а кому слабый

Экономист Сорокина: крепкий рубль выгоден для граждан, но вредит экспортерам
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Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Сильный рубль поддерживает уверенность граждан в стабилизации экономической ситуации внутри страны, помогает сокращать инфляцию, а также делает дешевле импортные товары и отпуск за границей. Об этом агентству «Прайм» рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ профессор Галина Сорокина.

По ее словам, сильный рубль снижает себестоимость товаров и услуг, которые производятся с использованием зарубежных комплектующих.

Сорокина отметила, что такая ситуация не выгодна экспортерам. Укрепление национальной валюты также может усугубить дефицит бюджета, ведь значительная его часть (порядка 30%) формируется за счет доходов от продажи нефти. Сейчас это компенсируется ростом цен на нефть, который обусловлен ситуацией на Ближнем Востоке.

До этого владелец и гендиректор GIS Mining Василий Гиря рассказал, что курс доллара выше ста рублей наиболее выгоден для российской экономики с точки зрения наполнения бюджета и поддержания экспорта.

Ранее россиян обрадовали скорым ростом доллара выше 100 рублей.

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