Почему россияне не могут забыть о работе даже в отпуске?

Лето — время отдыха, путешествий, перезагрузки. Но наши люди отдыхать не спешат. Вот новости: больше половины россиян продолжают работать в отпуске. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то совсем отказывается от отпуска. Почему? Причины у всех разные — от экономических до психологических. А каковы последствия? Не заработаются ли наши люди до чего-нибудь нездорового?

Трудоголизм, собственно, и так болезнь, форма психического расстройства. Но едва ли ей поражена половина населения страны. Или 52%, если быть точными. Да и не однородна эта масса усердно трудящихся. По результатам исследования HR-холдинга Ventra и сервиса «Купибилет», совсем отказываются от отдыха 12%, еще 20% выполняют рабочие задачи периодически, тратя на них от 1 до 4 часов в день. Остальные, стало быть, включаются в работу в отпуске еще реже, ограничиваясь, например, непродолжительной перепиской. При этом многие не перестают думать о работе даже в путешествии: 75% берут в поездки ноутбук, 33% — работают в поезде или автобусе, 31% — в машине, 18% — в самолете.

Поверить в эти цифры совсем не трудно. Работа действительно занимает в нашей жизни все больше места: и если это не выражено в конкретных часах, то она завладевает нашими мыслями. От работы почти не скрыться: она давно не остается в офисе или за станком, она застигает нас в магазине, на прогулке, за ужином с семьей, за игрой в настолки с детьми — спасибо техническому прогрессу. Мы берем в руки смартфон, чтобы проложить маршрут к музею, сделать фото с семьей, а видим пропущенные звонки и сообщения от клиентов или коллег. Границ больше нет. По крайней мере, у 24% работников, которые признаются, что специфика их деятельности такова, что им просто не выключиться: у них или персональные проекты, или слишком ответственная должность.

Кого-то вроде бы и не беспокоят, но они дергаются сами. 44,5% работающих в отпуске объясняют свое рвение тем, что они боятся пропустить что-то важное, от чего-то отстать. И это уже похоже на какой-то невроз. И я бы посоветовала этим людям хорошенько в свой страх вглядеться, честно себя спросить, что за ним стоит. Что именно они боятся упустить? Почему боятся? От чего они так не хотят отстать? Или от кого? А может, люди страшатся проиграть в конкуренции с коллегами? Или опасаются без должного старания остаться незамеченными начальством? А если коллеги обойдут, проект уведут, шеф не отметит, то что? Премии лишат? Выживут? Уволят? А если так, то, может, ну ее к черту, такую стрессогенную работу, такой чудесный коллектив? Впрочем, стресса везде много, у тревожного человека всегда жизнь — боль.

Есть, впрочем, мотивы куда более прозаичные. На работу без отдыха людей толкает недостаток денег. Большая семья, кредиты, старые больные родители — вот и крутятся бедняги как заведенные. Кто-то подменяет всех заболевших коллег, выходит на дежурства в выходные, кто-то берет подработки вообще не по профилю — курьерят, таксуют. В зимние выходные, между прочим, так подкалымить собирались 40% россиян, в майские — 24%. И это, конечно, совсем грустная история. И не очень здоровая. Потому что это путь в никуда. И в профессии не развиваешься, и силы не восстанавливаешь, а усталость все копится, копится, и с каждым днем все больше риск, что или тело не выдержит, поломается, или психика взбунтуется, выдаст неприятное. Такое можно практиковать, пожалуй, только на очень коротких дистанциях и в самых экстренных ситуациях.

Есть, однако, ситуации, когда рабочая активность в отпуске может быть и полезной. Допустим, вы в городе, никуда не уезжаете, потому что не с кем оставить любимого кота, совершенно не признающего никаких зоонянь, быт уже заедает, и вот вам предлагают выйти поработать на пару-тройку дней. Оплата, допустим, двойная, а работа при этом не рутинная, интересная — участие в каком-нибудь форуме, семинаре по обмену опытом. Хороший вариант. Можно взять.

Или вы хотите поменять работу и вообще жизнь. Почему бы и не потратить часть отпуска на получение опыта работы в смежных направлениях, развитие новых навыков, расширение карьерных горизонтов. Я как-то, еще живя в Перми, во время отпуска напросилась на стажировку в Петербург, в город, в котором я мечтала жить лет с 15. И живу вот. После той стажировки и переехала — мне предложили постоянную работу. С работой той, правда, не сложилось, а вот с городом мы поладили.

Также в отпуске можно не спеша развивать собственные проекты, монетизировать хобби, усиливая свою профессиональную независимость и автономность. Но тут, конечно, важно правильное целеполагание. Временное увеличение нагрузки имеет смысл, если в перспективе ожидается как раз ее снижение на постоянной основе. А это возможно только при возрастании стоимости труда. Вот над чем стоит работать. Впрочем, все равно без фанатизма, не впадая в иллюзию, что лучший отдых — это смена деятельности, что любимым делом, работая на себя, можно заниматься бесконечно. Любимое еще больше надо беречь от излишнего энтузиазма. Если любящий апельсины начнет есть их на завтрак, обед и ужин, его затошнит.

Пара часов работы в день, пару дней в неделю, если очень хочется, если в удовольствие, а не из нужды, или если действительно очень выгодно и не рушатся планы, — нормальная история для отпуска. Для тонуса даже полезно. Не будет потом мучительно больно входить в график, когда отпуск закончится.

В общем, плюсы есть. Если грамотно подойти к делу. Но с этим-то и проблемы. Большинство баланс таки заваливают. По себе знаю.

Да, я прямо как тот алкоголик, что говорит о вреде водки. Хотя, никакого противоречия тут, конечно, нет. Кто, как не алкоголик, лучше знает, насколько разрушительна его зависимость. Схожие чувства испытывают 55% россиян: они признают, что неумение оставить работу на время отдыха делает их жизнь хуже. Удивляют другие люди. Которые о балансе даже не думают. Которые и в течение года пашут как ненормальные, а потом еще в отпуске никак не могут остановиться, и считают, что это нормально, ну вроде как: жизнь такая — все пьют. Так мыслят, между прочим, 24%. И я таких видела в избытке. Они гробятся за троих, пыхтят, корпят, презирают лень и праздность, а потом вылетают из обоймы на полгода больничного, проваливаются в депрессию, в инвалидность. Страшное дело.

Отдых необходим. Он восстанавливает нашу продуктивность, возвращает способность творчески решать профессиональные задачи, спасает от выгорания.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.