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Стало известно, за какие посты в cоцсетях могут оштрафовать на 500 тыс. руб.

Депутат Никитин: за прайс-листы в запрещенных соцсетях оштрафуют до 500 тыс. руб.
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GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит внимательно отнестись к содержанию своих страниц в запрещенных социальных сетях, включая Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Прайс-листы, фото с результатами работ до и после а также ссылки на мессенджеры могут быть расценены как реклама в запрещенных сетях и привести к штрафу для пользователя в размере 500 тыс. рублей, сообщил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.

«Размещение прайс-листов, фото с результатами работы, ссылок на мессенджеры – все это может быть квалифицировано как продвижение услуг. Особенно если профиль используется в профессиональных целях. Объем российского рынка инфлюенс-маркетинга (реклама у блогеров в соцсетях) в 2024 году составил 58 млрд  рублей. При этом на Instagram* пришлось 11,5–11,6  млрд  рублей – это примерно 20% от общего объема инвестиций. Поэтому важно регулировать информационное пространство и защитить население от рисков, связанных с экстремистскими платформами в России. Каждый пост становится частью публичного пространства и может повлечь юридические последствия», – подчеркнул Никитин.

По его словам, официальные органы уже настоятельно рекомендуют удалить или закрыть страницы, содержащие рекламные материалы, и прекратить использование данных площадок в коммерческой деятельности. Это позволит избежать возможных санкций и сохранить репутацию, добавил эксперт.

С 1 сентября россиян начнут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей даже за старую рекламу в Instagram, заявил на ПМЭФ-2025 заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов.

Ранее к Жасмин подали иск на миллион рублей из-за видео на концертах.

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