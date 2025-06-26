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Госдолг Украины всего за месяц вырос почти на миллиард долларов

На Украине сообщили, что госдолг страны за месяц увеличился почти на $1 млрд
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Thomas Peter/Reuters

На Украине за месяц вырос государственный долг до 7,51 трлн гривен ($180,97 млрд). Об этом пишет местное издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные минфина страны.

Согласно информации ведомства, 30 апреля госдолг в валютном эквиваленте составлял $180 млрд. Спустя месяц он вырос почти на $1 млрд.

При этом отмечается, что внешний долг в структуре составляет 74,31% общей суммы ($134,48 млрд) госдолга, а гарантированный государством внутренний долг — 25,69% ($46,48 млрд).

По прогнозам экспертов, суммарный госдолг может вырасти до 110% ВВП в 2025 году.

24 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило состояние украинской экономики. Оно подтвердило, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте находится на уровне RD (ограниченный дефолт). В агентстве заявили, что рейтинг останется неизменным, пока республика «не нормализует отношения со значительным большинством своих иностранных кредиторов».

Ранее на Западе перечислили возможные сценарии поддержки Украины в 2026 году.

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