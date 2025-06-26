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Стало известно, как изменятся финансовые привычки россиян к концу года

Аналитик Васильев: россияне будут больше копить и меньше тратить в июле — декабре
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Shutterstock

Россияне продолжат больше сберегать деньги и меньше их тратить во втором полугодии 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В первом полугодии ЦБ пока снизил ключевую ставку до 20%, во втором полугодии она может уменьшиться до 14%. При этом монетарная политика останется жесткой, так как вероятное снижение ключевой ставки будет происходить по мере замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий (реальные ставки останутся значимо положительными). Уменьшение номинальных процентных ставок может несколько оживить потребительское кредитование и ипотеку. То есть во втором полугодии можно ожидать более высокого спроса на недвижимость, автомобили, импортную технику», — отметил Васильев.

Однако он ожидает дальнейшего замедления роста экономики (прогноз по росту ВВП на этот год составляет 1%) и некоторого охлаждения рынка труда (умеренного роста безработицы с 2,3 до 2,6%), меньшего роста зарплат и более низкой уверенности граждан в будущих доходах.

Васильев добавил, что при ключевой ставке в 14–19% кредиты для граждан по-прежнему останутся дорогими, а депозиты — привлекательными. Это будет ограничивать склонность россиян к активному наращиванию потребления, заключил аналитик.

Ранее глава Сбера Герман Греф допустил значительное снижение ключевой ставки.

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