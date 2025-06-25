Тариф на передачу электроэнергии вырастет местами сверх плана

В России с 1 июля проиндексируют средние тарифы на передачу электроэнергии, при этом в ряде регионов тарифы вырастут сверх общероссийского предельного уровня в 11,6%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ.

Предельный рост тарифов на передачу электричества заложен в прогнозе социально-экономического развития Россия, но регуляторы в регионах имеют право сами увеличивать их по согласованию с ФАС.

По плану индексации, с 1 июля тарифы сетевых компаний вырастут на 11,6%, в 2026 году индексация составит 9,8%, в 2027 году обещают рост на 6,3%, в 2028 году — на 4,2%.

Отмечается, что тарифы для бизнеса выше плана вырастут в 45 регионах России. Сильнее всего — Волгоградской области (+24,9%), в Ленинградской и Астраханской областях (+30%). Тарифы для населения выше плана вырастут в 53 регионах страны. Сильнее всего — в Курганской (+26,9%), Новосибирской (+31%) областях и в Красноярском крае (+38,7%).

Превышение предельных уровней объясняется необходимостью реализации инвестиционных проектов и повышением надежности электроснабжения.

До этого сообщалось, что с 1 июля тарифы на электроэнергию в среднем по России вырастут на 12,6%, что значительно выше ожидаемой инфляции.

Ранее в Банке России обеспокоились повышением тарифов ЖКУ.