ЦБ поднял курсы доллара и евро

Руководство Центробанка (ЦБ) подняло официальные курсы доллара и евро в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В среду, 25 июня, курс доллара составит около 78,39 рубля, а евро — 91,74 рубля. Для сравнения: во вторник, 24-го числа, доллар стоил 78,29 рубля, а евро — 89,84. Центробанк повысил официальные курсы ведущих мировых валют: доллар — на 10 копеек, евро — на 1,9 рубля. Китайский юань также подорожал на 10 копеек — с 10,87 до 10,97 рубля.

23 июня директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко заявил, что на этой неделе курс доллара составит 78-80 рублей, евро — 90-92 рубля, юаня — 10,75-11,00 рублей. По его словам, на стороне рубля по отношению к зарубежным валютам остается неопределенность на энергетическом рынке и перспективы дальнейшего роста цен на нефть из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предупредил о подорожании доллара и евро.