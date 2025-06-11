Россиян предупредили о подорожании доллара и евро

К декабрю курс доллара составит 90 рублей, евро — 100 рублей, юаня — 12 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Снижение цен на нефть для курса рубля — очевидный негатив, так как приток экспортной выручки сокращается. С другой стороны, курс нацвалюты в значительной мере защищен механизмом бюджетного правила, по которому правительство сокращает или наращивает покупки инвалюты в зависимости от изменений цен на нефть.

Кроме ценовой слабости нефти, на рубль до конца года будут оказывать давление секвестр ключевой ставки и сезонное ухудшение параметров платежного баланса.

В бюджете на 2025 год заложена средняя цена нефти в $69,7. Средняя цена Brent с начала года составляет $70,2. То есть пока никаких критичных ценовых изменений не произошло», — отметил Бахтин.

По его оценке, после активизации торговой войны средняя цена нефти может оказаться ниже бюджетного таргета, но несущественно. Бахтин считает, что устойчивое снижение цен на топливо ниже $60 маловероятно, поскольку оно не выгодно ни американским производителям, ни странам — участницам ОПЕК.

10 июня доллар стоил более 78,5 рубля, евро — 89,8 рубля, юань — 10,8 рубля. С начала 2025 года доллар подешевел к рублю примерно на 23%, евро — на 15,3%, юань — на 22,9%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после снижения ключевой ставки.