На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании доллара и евро

Инвестстратег Бахтин: курс доллара составит 90 руб., а евро — 100 руб. к декабрю
close
Алексей Никольский/РИА Новости

К декабрю курс доллара составит 90 рублей, евро — 100 рублей, юаня — 12 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Снижение цен на нефть для курса рубля — очевидный негатив, так как приток экспортной выручки сокращается. С другой стороны, курс нацвалюты в значительной мере защищен механизмом бюджетного правила, по которому правительство сокращает или наращивает покупки инвалюты в зависимости от изменений цен на нефть.
Кроме ценовой слабости нефти, на рубль до конца года будут оказывать давление секвестр ключевой ставки и сезонное ухудшение параметров платежного баланса.
В бюджете на 2025 год заложена средняя цена нефти в $69,7. Средняя цена Brent с начала года составляет $70,2. То есть пока никаких критичных ценовых изменений не произошло», — отметил Бахтин.

По его оценке, после активизации торговой войны средняя цена нефти может оказаться ниже бюджетного таргета, но несущественно. Бахтин считает, что устойчивое снижение цен на топливо ниже $60 маловероятно, поскольку оно не выгодно ни американским производителям, ни странам — участницам ОПЕК.

10 июня доллар стоил более 78,5 рубля, евро — 89,8 рубля, юань — 10,8 рубля. С начала 2025 года доллар подешевел к рублю примерно на 23%, евро — на 15,3%, юань — на 22,9%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после снижения ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами