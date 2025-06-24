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Китай резко нарастил закупки водки из России

«Агроэкспорт»: экспорт водки из РФ в Китай в июне вырос почти в 1,9 раза
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Россия почти в 1,9 раза увеличила экспорт водки в Китай. Об этом сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, передает «Интерфакс».

«По нашим оценкам, к середине июня российский экспорт водки в Китай составил 1,4 тыс. тонн на $2,1 млн», — заявил он.

По данным эксперта, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года объем поставок увеличился на 57% в натуральном выражении. Ильюшин отметил, что поставки российской продукции в Китай имеют значительный потенциал, поскольку за последние пять лет экспорт вырос в два раза и достиг почти $200 млн.

Он добавил, что в текущем году наблюдается тенденция на экспорт макаронных изделий и безалкогольных напитков.

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