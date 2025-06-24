Агроэксперт рассказал, как изменится торговля между Ираном и Россией

Перекрытие Ормузского пролива едва ли окажет влияние на торговлю между Ираном и Россией. Об этом RT рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По его словам, Иран поставляет в Россию фрукты и сухофрукты, арбузы и молочную продукцию.

«Импортируем мы оттуда креветки, небольшие объемы рыбной продукции, черную икру. Среди прочего, в том числе из Ирана к нам едут тунец и форель», — добавил Березнюк.

Он уточнил, что традиционными маршрутами для экспорта из Ирана являются Черное море и Каспий, и потенциальное перекрытие Ормузского пролива окажет малое влияние на торговлю сельскохозяйственной продукцией между двумя странами. В первую очередь перекрытие Ормузского пролива невыгодно самому Ирану из-за торговли с Китаем.

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