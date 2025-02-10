Ozon подал миллиардный иск к девелоперу своего сгоревшего склада

Компания «Интернет решения» (юрлицо маркетплейса Ozon, входит в «Озон холдинг») подала в Арбитражный суд Московской области иск на сумму в 5,49 млрд рублей к ООО «Ориентир Запад-1», которая является частью девелоперской группы компаний «Ориентир». Об этом сообщил портал Shopper со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Московской области.

Ответчик является владельцем склада в Истре, который был уничтожен пожаром летом 2022 года. Исковое заявление пока не опубликовано, и суд еще не приступил к рассмотрению дела. Сумма упоминается в судебном определении о возвращении искового заявления.

Источник агентства РБК рассказал, что в документе была допущена ошибка, из-за которой сумма указана неверно. По его словам, речь идет не о 5,5 млрд рублей, а примерно о 4,5 млрд. Источник пояснил, что Ozon подал иск, чтобы возместить часть убытков, которые не были покрыты страховым полисом. До этого маркетплейс оценивал ущерб от пожара в 10,8 млрд рублей. Страховая компания «Ингосстрах» выплатила 6,44 млрд рублей в качестве компенсации.

Ранее юрист назвал страховую выплату Ozon за пожар редким примером крупной компенсации без суда.