Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ozon подал миллиардный иск к девелоперу своего сгоревшего склада

Ozon подал иск на 5,5 млрд рублей к владельцу своего сгоревшего склада в Истре
close
МЧС РФ

Компания «Интернет решения» (юрлицо маркетплейса Ozon, входит в «Озон холдинг») подала в Арбитражный суд Московской области иск на сумму в 5,49 млрд рублей к ООО «Ориентир Запад-1», которая является частью девелоперской группы компаний «Ориентир». Об этом сообщил портал Shopper со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Московской области.

Ответчик является владельцем склада в Истре, который был уничтожен пожаром летом 2022 года. Исковое заявление пока не опубликовано, и суд еще не приступил к рассмотрению дела. Сумма упоминается в судебном определении о возвращении искового заявления.

Источник агентства РБК рассказал, что в документе была допущена ошибка, из-за которой сумма указана неверно. По его словам, речь идет не о 5,5 млрд рублей, а примерно о 4,5 млрд. Источник пояснил, что Ozon подал иск, чтобы возместить часть убытков, которые не были покрыты страховым полисом. До этого маркетплейс оценивал ущерб от пожара в 10,8 млрд рублей. Страховая компания «Ингосстрах» выплатила 6,44 млрд рублей в качестве компенсации.

Ранее юрист назвал страховую выплату Ozon за пожар редким примером крупной компенсации без суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами