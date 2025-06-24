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«У нас своих полно»: в Госдуме заявили, что России не нужны бегущие из Англии миллионеры

Депутат Арефьев заявил, что Россия неинтересна уезжающим из Великобритании миллионерам
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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Уезжающие из Великобритании миллионеры не нужны России, другие западные инвесторы — тоже, они «порождают иждивенчество» отечественного бизнеса. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он добавил, что и самим этим инвесторам Россия не нужна.

«Сразу скажу, что они нам, во-первых, не нужны, у нас своих полно. Во-вторых, у нас мест для приложения их к работе нет, у нас идет сегодня передел собственности между своими миллиардерами. К тому же мы находимся в состоянии войны. Когда состояние войны, это говорит о неустойчивости экономического положения, поэтому к нам они вряд ли приедут. И я лично вообще такого мнения, что не надо нам никаких зарубежных инвесторов, надо развиваться самим. А эти зарубежные инвесторы порождают только иждивенчество, и наш внутренний бизнес уже не хочет ничего делать, надеясь на то, что придут иностранные инвестиции и вместо него будут работать. Поэтому я категорически против их приезда, но, слава богу, они к нам не приедут — им Россия сегодня неинтересна», — сказал он.

24 июня The Times сообщила, что Великобритания в 2025 году может столкнуться с отъездом 16,5 тысяч миллионеров, совокупные активы которых составляют 66 млрд фунтов стерлингов, из-за повышения налогов и снижения экономической уверенности. Отмечается, что это вдвое больше, чем ожидаемый отток из Китая, и в десять раз превышает прогнозируемые потери России в этой сфере.

По данным издания, основными причинами отъезда стали отмена инвесторской визы Tier 1 в 2022 году и изменения налогового режима для нерезидентов. Главными направлениями для переезда британских миллионеров стали ОАЭ, США, Италия и Швейцария.

Ранее в России выросло количество долларовых миллионеров.

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