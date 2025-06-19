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В России выросло количество долларовых миллионеров

UBS: Россия вошла в топ-20 стран мира по количеству богатых людей
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Shutterstock

В 2024 году Россия заняла 20 место в списке стран с самым большим количеством состоятельных людей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ежегодный доклад по динамике мирового богатства швейцарского банка UBS.

В документе отмечается, что РФ вошла в топ-3 стран с самым высоким ростом долларовых миллионеров, число которых в прошлом году выросло на 4,6%.

США остались во главе списка по числу миллионеров, их в 2024 году в стране было 23,8 млн. На втором месте оказался Китай (6,3 млн), на третьем — Франция (2,9 млн), на четвертом и пятом расположились Япония (2,7 млн) и Германия (почти 2,7 млн).

До этого сообщалось, что количество москвичей, владеющих $1 млн, по состоянию на начало 2025 года было равно 30 тыс. человек.

Людей, в чьем распоряжении находится $1 млрд, в Москве насчитали 23 человека. Кроме того, в Москве насчитали 178 граждан с состоянием свыше $100 млн. В прошлом году речь шла о 207.

Ранее россиянам пообещали резкий рост зарплат.

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