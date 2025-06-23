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Экономист рассказал, ждать ли россиянам доллар по 100 рублей

Экономист Белоусов: курс доллара может не вернуться к 100 рублям
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов рассказал Ura.ru, что в 2025 году возвращения курса американского доллара к 100 рублям может и не случиться.

«Если конфликт (на Ближнем Востоке. — «Газета.Ru») затянется, и начнется война танкеров и нефтяных вышек, как уже было в ирано-иракском противостоянии, могут вырасти цены на нефть. Это для России вроде бы выгодно, но, с другой стороны, в короткой перспективе это приведет к еще большему укреплению рубля», — отметил Белоусов.

Эксперт уточнил, что наиболее вероятным сценарием считает постепенное возвращение курса к 100 рублям за доллар. Он уточнил, что рубль в третьем и особенно в четвертом квартале 2025 года будет ослабевать, так как приближается сезон высокого спроса на валюту.

Накануне в Иране заявили, что правительство получило от парламента разрешение на блокирование Ормузского пролива в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. Через пролив идет почти пятая часть мирового нефтяного трафика. Его перекрытие взвинтит цены на ресурс.

Ранее россиянам назвали самые популярные финансовые стереотипы, которым не стоит верить.

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