Экономист рассказал, ждать ли россиянам доллар по 100 рублей

Заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов рассказал Ura.ru, что в 2025 году возвращения курса американского доллара к 100 рублям может и не случиться.

«Если конфликт (на Ближнем Востоке. — «Газета.Ru») затянется, и начнется война танкеров и нефтяных вышек, как уже было в ирано-иракском противостоянии, могут вырасти цены на нефть. Это для России вроде бы выгодно, но, с другой стороны, в короткой перспективе это приведет к еще большему укреплению рубля», — отметил Белоусов.

Эксперт уточнил, что наиболее вероятным сценарием считает постепенное возвращение курса к 100 рублям за доллар. Он уточнил, что рубль в третьем и особенно в четвертом квартале 2025 года будет ослабевать, так как приближается сезон высокого спроса на валюту.

Накануне в Иране заявили, что правительство получило от парламента разрешение на блокирование Ормузского пролива в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. Через пролив идет почти пятая часть мирового нефтяного трафика. Его перекрытие взвинтит цены на ресурс.

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