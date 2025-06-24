В России предрекли бум займов в ломбардах под залог украшений

В июле-декабре 2025 года число россиян, закладывающих золотые украшения в ломбардах, вырастет на 30% по сравнению с январем-июнем. А к зиме даже возможен бум в ломбардах, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Вероятнее всего, мы увидим во второй половине года небольшое снижение кредитных ставок и одновременно рост курса доллара, а с ним и рублевых цен на золото. Это значит, что россиянам станет проще брать займы, в том числе под залог ювелирных изделий. Не исключено, что такой двойной эффект вызовет даже небольшой бум в ломбардах, особенно ближе к зиме, когда наблюдается сезонный рост расходов. Это значит, что сумма выданных займов под залог изделий вполне может вырасти на треть или даже сильнее, то есть увеличится не только объем выдачи, но и число заемщиков», — допустил Селезнев.

Россияне отнесли в ломбарды миллионы золотых украшений, чтобы получить кредит под 80% годовых, сообщает ЦБ. В 2024 году ломбарды в сумме выдали россиянам займы на 302 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. При этом количество займов не изменилось, хотя золото и ювелирные изделия из него сильно подорожали. Под их обеспечение оформляется 94% займов.

Ранее россиянам пообещали резкий рост цен на золото в 2026 году.