Спрогнозирован уровень молодежной безработицы в России

Уровень молодежной безработицы в России снизится с 7,5% до 5-6% по итогам 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Мы переживаем последствия демографического спада 1990 – начала 2000 годов, когда произошло сильное падение рождаемости. Поколение девяностых-двухтысячных сейчас активно выходит на рынок труда, но нам все равно не хватает рабочих рук. Повышается спрос на рабочую силу со стороны быстро растущих отраслей. В частности, речь идет об IT-секторе, в котором с уходом западных компаний образовалось много вакансий и рыночных ниш, и о секторе онлайн-торговли, который растет в среднем темпами более 30%. С 2020 года гособоронзаказ и импортозамещение способствуют активному росту промышленного производства и спросу на рабочую силу», — отметил Зайнуллин.

Он назвал своевременными меры правительства по повышению качества образования. Сегодня молодые люди могут довольно-таки быстро — в течение двух-трех лет — получить полноценное среднее профессиональное образование на уровне колледжа по программам профессионалитета и выйти на рынок труда, имея возможность со временем, по мере профессионального развития, получать еще и высшее образование для дальнейшего карьерного роста.

Зайнуллин уточнил, что государство также стало наводить порядок в сфере миграции. Экономист пояснил, что власти стали следить за нелегальными мигрантами, многие из которых работали без оформления, без налоговых выплат, без взносов в социальный фонд, но тем не менее вполне активно пользовались социальной инфраструктурой. Наведение порядка в этой сфере, сокращение нелегальной миграции освободило рабочие места для россиян, в первую очередь для представителей молодежи у которых пока нет высокой квалификации и большого опыта работы, сказал эксперт.

Проведение специальной военной операции тоже в значительной степени усиливает занятость населения, подчеркнул Зайнуллин. По его словам, это не только бойцы, которые служат в зоне проведения специальной военной операции, но и работники из сфер промышленности, транспорта, связи, логистики и так далее. На одного человека, который воюет на фронте, может приходиться до 10 человек, которые обеспечивают его деятельность, работая в тылу, уточнил эксперт.

Президент Владимир Путин на ПМЭФ-2025 заявил, что уровень молодежной безработицы в России снизился до 7,5%. Это примерно в полтора-два раза ниже, чем уровень безработицы в европейских странах.

Ранее в России предложили поднять зарплаты до уровня МРОТ.