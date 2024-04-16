В России предложили поднять зарплаты до уровня МРОТ

В России предложили поднять минимальные ставки зарплаты до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, внесенный в Государственную думу фракцией «Справедливая Россия — За правду».

Авторы документа отмечают, что на текущий момент практически во всех отраслях российской экономики сохраняется дефицит квалифицированной рабочей силы. По их мнению, «без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат», а также воспитывать квалифицированные кадры.

В законопроекте говорится, что на данный момент в большинстве организаций страны установлены размеры тарифных ставок ниже минимального размера оплаты труда. Авторы связали это с тем, что утратила силу часть 4 статьи 133 Трудового кодекса РФ, согласно которой оклады не могли быть меньше МРОТ.

11 апреля член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков призвал поднять зарплату педагогов до уровня двух МРОТ за ставку.

В апреле 2024 года в России открыто более 200 тыс. вакансий с зарплатной вилкой от 500 тыс. рублей. Из них почти 50 тыс. вакансий в сфере информационных технологий, почти 27 тыс. вакансий в финансовом секторе и более 23 тыс. вакансий в отрасли строительства и недвижимости.

Ранее HeadHunter назвал девять сфер с самыми высокими зарплатами для россиян в марте.