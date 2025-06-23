Губернатор раскрыл, сколько урожая пострадало от заморозков в Калужской области

Весенние заморозки в Калужской области затронули небольшой сегмент плодовых кустов, в частности, черной смородины. Об этом РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Мы стараемся помочь финансово тем предпринимателям, которые этим занимались. В остальном незначительно, ну, процентов на 5-10 максимум мы от плана снизим урожай, который получим с наших полей», — сказал глава региона.

Шапша добавил, что в этом году в Калужской области планируется собрать 250 тысяч тонн урожая. В прошлом году этот показатель составил 220 тысяч тонн, отметил губернатор.

До этого министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что плохие погодные условия, которые наблюдались в мае, не оказали сильного влияния на урожай в России. По словам главы ведомства, в настоящее время все пострадавшие посевы пересеяны. При этом площадей свободных не осталось, отметила министр.

Ранее в Крыму заморозки уничтожили часть урожая зерновых.