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Стало известно о больших расходах при изменении логотипа сайта британского правительства

Правительство Великобритании потратило $714 тыс. на изменение логотипа на сайте
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Global Look Press

В Великобритании власти потратили более $710 тыс. на изменение логотипа на сайте правительства. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

В материале издания говорится, что за £532 тыс. ($714 тыс.) в логотипе поменяли лишь цвет его фона и точки перед доменом. Фон сайта вместо черного стал синим, а точка — бирюзовой.

По сведениям газеты, некоторые государственные служащие уже назвали дорогостоящие изменения «безвкусными» и «совершенно ужасными». Экс-председатель популистской партии Reform UK Зиа Юсуф заявил, что такие расходы на изменения логотипа являются шуткой над британскими налогоплательщиками и примером поразительного неуважения к деньгам.

20 февраля сообщалось, что герцогиня Меган Маркл оказалась в центре скандала из-за плагиата логотипа своего бренда As Ever. Ее обвинили в копировании герба муниципалитета Пореррас на испанском острове Майорке.

Ранее ученые заявили о глобальном упадке доверия к демократии.

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