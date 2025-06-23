Стало известно, сколько россиян ищут работу в соцсетях

Более трети опрошенных россиян (35%) адаптируют соцсети под поиск работы. Каждый четвертый респондент получал оффер через социальные сети. Таковы результаты опроса, проведенного компанией «Сетка» (есть у «Газеты.Ru»).

15% из адаптирующих соцсети под поиски работы обновляют информацию о себе, 13% скрывают некоторые личные фото. Еще 6% делают посты о профессиональном опыте, а 3% публикуют фото с рабочих мероприятий.

63% считают, что профиль в соцсети все же может быть успешным карьерным каналом. 15% получали офферы через соцсети несколько раз, 10% — хотя бы один раз, а 38% рассчитывают получить предложение о работе в будущем. Только 37% респондентов заявили, что соцсети пока не приносили пользу для их карьеры.

47% признались, что ведут соцсети из-за рабочих задач, а не по собственному желанию. 19% рассматривают соцсети как способ найти сотрудников, по 10% — как инструмент для поиска заказчиков или получения «оффера мечты». Для 7% ведение профессионального аккаунта — это продвижение личного бренда, еще столько же ценят соцсети за возможность общения с профессиональным сообществом.

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