Спрогнозирован уровень ключевой ставки после 25 июля

ЦБ на заседании 25 июля с большой долей вероятности снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 19%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Формально ЦБ почти выполнил задачу [по приведению инфляции к 4%]. Инфляция с сезонной корректировкой в мае снизилась до 4,5%. Недельные принты по инфляции свидетельствуют о снижении темпа роста цен до менее чем 4% год к году в сезонно сглаженном выражении. Главное — удержать целевой темп роста цен, не погрузив экономику в затяжное восстановление. С учетом замедления инфляции, реальный уровень жесткости денежно-кредитной политики остался на том же уровне, что и был до снижения ключевой ставки до 20% — около 15%. Исходя из прогноза ЦБ, уровень жесткости должен быть 13%», — отметил Федоров.

По его словам, при снижении ключевой ставки доходность по вкладам будет уменьшаться не менее чем на 0.5 п. п. в месяц.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20%, объяснив это тем, что проинфляционные риски в экономике немного упали, но по-прежнему остаются доминирующими над дезинфляционными факторами в среднесрочной перспективе.

Ранее в Госдуме рассказали, как добиться экономического роста.