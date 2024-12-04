РФ получила от Пакистана инвестиционные предложения по разведке нефти и газа

Пакистан предложил компаниям из РФ принять участие в проектах по разведке нефти и газа на шельфе страны. Об этом рассказал заместитель российского министра энергетики Роман Маршавин, пишет ТАСС.

В среду, 4 декабря, специалист принял участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РФ и Пакистаном. Он рассказал, что Исламабад направил Москве «довольно интересные инвестиционные предложения».

«Мы получили <...> предложения Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе, повышении нефтеотдачи на зрелых месторождениях и в нефтепереработке», — пояснил Маршавин.

По словам заместителя министра, российские компании готовы изучить инициативы Исламабада. В связи с этим РФ и Пакистан намерены продолжить обсуждать реализацию соответствующих проектов.

В ноябре 2024 года посол Исламабада в Москве Мухаммад Халид Джамали сообщил, что две страны обсуждают технические детали долгосрочного контракта на поставку российской нефти в Пакистан. Как сказал дипломат, сейчас диалог идет на уровне частных компаний и между правительствами. При этом никаких сложностей пока не возникло, уточнил он.

Ранее власти Пакистана открыли прямой импорт нефти из РФ для местных компаний.