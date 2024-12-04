Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ получила от Пакистана инвестиционные предложения по разведке нефти и газа

Замминистра энергетики Маршавин: Пакистан предложил РФ проекты по разведке нефти

close
Depositphotos

Пакистан предложил компаниям из РФ принять участие в проектах по разведке нефти и газа на шельфе страны. Об этом рассказал заместитель российского министра энергетики Роман Маршавин, пишет ТАСС.

В среду, 4 декабря, специалист принял участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РФ и Пакистаном. Он рассказал, что Исламабад направил Москве «довольно интересные инвестиционные предложения».

«Мы получили <...> предложения Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе, повышении нефтеотдачи на зрелых месторождениях и в нефтепереработке», — пояснил Маршавин.

По словам заместителя министра, российские компании готовы изучить инициативы Исламабада. В связи с этим РФ и Пакистан намерены продолжить обсуждать реализацию соответствующих проектов.

В ноябре 2024 года посол Исламабада в Москве Мухаммад Халид Джамали сообщил, что две страны обсуждают технические детали долгосрочного контракта на поставку российской нефти в Пакистан. Как сказал дипломат, сейчас диалог идет на уровне частных компаний и между правительствами. При этом никаких сложностей пока не возникло, уточнил он.

Ранее власти Пакистана открыли прямой импорт нефти из РФ для местных компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами