ПМЭФ-2025 четко обозначил новую модель российской экономики — не сырьевой, а высокотехнологичной, ориентированной на человека, заявил бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC и общественный деятель Григорий Дрозд.

«Путин делает ставку на промышленность, цифровые технологии и креативные индустрии, поддерживая рост реальными цифрами: рекордно низкая безработица, снижение бедности, рост занятости в наукоёмких секторах», — сказал он.

Также Дрозд отметил, что особый акцент на ОПК как на драйвер развития – важный сигнал.

«Оборонка становится основой технологического прорыва, а не просто ответом на внешние вызовы», — сказал он.

Дрозд подчеркнул, что на международной арене Россия предлагает не конфронтацию, а справедливую модель сотрудничества.

«Это зрелая, сбалансированная позиция, отражающая уверенность страны в собственных силах и будущем», — заключил он.