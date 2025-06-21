Гегемонию доллара назвали угрозой для мировой энергобезопасности

Делси Родригес: вопросы обеспечения энергобезопасности должны быть на первом месте

Венесуэла всегда выступает за то, чтобы энергетический переход осуществлялся ответственно, чтобы избежать резких изменений, заявила исполнительный вице-президент республики Венесуэла Делси Родригес.

Она отметила, что основными составляющими стабильной энергосистемы будущего являются энергетическая безопасность, надежные поставки, доступность для всех и уважение к природе.

По ее словам, основные угрозы для энергобезопасности – это незаконные санкции против стран-производителей и гегемония доллара.

Также председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака отметил, что ответ на вопросы энергобезопасности всегда связан с диверсификацией источников поставок, повышением энергоэффективности и поиском альтернативных источников энергии.

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» отметил, что Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от их поставок напрямую зависит мировая энергобезопасность.

«На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики», – отметил Игорь Сечин.