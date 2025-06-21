Россию, Венесуэлу и Иран назвали основой глобальной энергобезопасности

Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от их поставок напрямую зависит мировая энергобезопасность заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

«На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики», – отметил Игорь Сечин.

При этом, по мнению главы «Роснефти», реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе.

«Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%. Однако российская ресурсная база – это не только углеводороды, но также и металлы.

Доля России в добыче золота около 10%, а в производстве таких металлов, как высокосортный никель и палладий, доходит до 20% и 40% соответственно», – подчеркнул Сечин.

Также в России находится около 10% мировых запасов редкоземельных металлов, без которых невозможно развитие современных технологий, особо выделил глава «Роснефти».