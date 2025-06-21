На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россию, Венесуэлу и Иран назвали основой глобальной энергобезопасности

Сечин: доля России в мировом экспорте углеводородов cоставляет 15%
close
Сергей Коньков/Фотобанк «Росконгресс»

Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от их поставок напрямую зависит мировая энергобезопасность заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

«На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики», – отметил Игорь Сечин.

При этом, по мнению главы «Роснефти», реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе.

«Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%. Однако российская ресурсная база – это не только углеводороды, но также и металлы.

Доля России в добыче золота около 10%, а в производстве таких металлов, как высокосортный никель и палладий, доходит до 20% и 40% соответственно», – подчеркнул Сечин.

Также в России находится около 10% мировых запасов редкоземельных металлов, без которых невозможно развитие современных технологий, особо выделил глава «Роснефти».

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами