На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Нового банка развития рассказала о сложной ситуации в экономике из-за ряда кризисов

Роуссефф: санкции и пошлины поставили мировую экономику в сложное положение
close
Shutterstock

Тарифная война, санкции и ряд «геополитических потрясений» поставили мировую экономику в сложную ситуацию. Об этом заявила РИА Новости глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

«Мы находимся в очень сложной ситуации из-за ряда одновременных кризисов», — сказала она.

Роуссефф пояснила, что тарифная война вызывает разрушение цепочек поставок и производства, что создает риск инфляции и приводит к снижению темпов экономического роста стран. Череда геополитических потрясений, вызванных односторонними санкциями и запретами на экспорт технологий, так же приводит к нарушению производства, поскольку препятствует свободной торговле, особенно технологической продукцией.

Кроме того, свое влияние оказывает и климатический кризис, который приводит к стихийным бедствиям.

По мнению главы Нового банка развития БРИКС, все эти кризисы порождают в мире неопределенность.

На этой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ущерб для экономики США от санкций против России составил около $300 млрд.

Ранее Новак заявил, что Россия приветствует снижение санкций.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами