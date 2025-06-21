Роуссефф: санкции и пошлины поставили мировую экономику в сложное положение

Тарифная война, санкции и ряд «геополитических потрясений» поставили мировую экономику в сложную ситуацию. Об этом заявила РИА Новости глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

«Мы находимся в очень сложной ситуации из-за ряда одновременных кризисов», — сказала она.

Роуссефф пояснила, что тарифная война вызывает разрушение цепочек поставок и производства, что создает риск инфляции и приводит к снижению темпов экономического роста стран. Череда геополитических потрясений, вызванных односторонними санкциями и запретами на экспорт технологий, так же приводит к нарушению производства, поскольку препятствует свободной торговле, особенно технологической продукцией.

Кроме того, свое влияние оказывает и климатический кризис, который приводит к стихийным бедствиям.

По мнению главы Нового банка развития БРИКС, все эти кризисы порождают в мире неопределенность.

На этой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ущерб для экономики США от санкций против России составил около $300 млрд.

Ранее Новак заявил, что Россия приветствует снижение санкций.