В России подорожали малогабаритные квартиры

«Коммерсантъ»: цены на малогабаритные квартиры в России выросли на 7% за год

Средняя стоимость малогабаритных квартир по всей России за год выросла на 7%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Мир квартир».

По данным сервиса, жилье площадью до 31 кв. м на вторичном рынке подорожало в 61 из 70 исследованных городов.

Наибольшее подорожание зафиксировано в Курске — цены выросли на 35%, до 3,6 млн рублей. В Ижевске рост составил почти 20%, а в Калининграде — около 16%. В Москве средняя стоимость «малосемейки» достигла 11,38 млн рублей, прибавив 17% за год.

Опрошенные газетой аналитики связывают рост спроса с тем, что многие россияне не могут позволить себе просторное жилье из-за дорогих кредитов. В то же время власти ряда регионов, в том числе Москвы и Подмосковья, начали ограничивать проектирование малогабаритных квартир в новостройках, чтобы стимулировать строительство жилья для семей и улучшить демографические показатели.

На фоне ограничений на первичном рынке интерес покупателей переместился на вторичный, где таких объектов меньше, но они по-прежнему востребованы. По словам экспертов, в ближайшее время цены на «малосемейки» могут продолжить расти.

При этом средняя цена такого жилья по России сейчас составляет около 3,55 млн рублей. Стоимость квадратного метра в малогабаритных квартирах зачастую на 30–50% выше, чем в более просторных объектах.

Доступность ипотечных кредитов остается ключевой проблемой: ставки высоки, а уровень отказов по льготной ипотеке в мае 2025 года вырос почти до 50%. Это также усиливает интерес к более дешевым вариантам жилья.

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