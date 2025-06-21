На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подорожали малогабаритные квартиры

«Коммерсантъ»: цены на малогабаритные квартиры в России выросли на 7% за год
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Средняя стоимость малогабаритных квартир по всей России за год выросла на 7%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Мир квартир».

По данным сервиса, жилье площадью до 31 кв. м на вторичном рынке подорожало в 61 из 70 исследованных городов.

Наибольшее подорожание зафиксировано в Курске — цены выросли на 35%, до 3,6 млн рублей. В Ижевске рост составил почти 20%, а в Калининграде — около 16%. В Москве средняя стоимость «малосемейки» достигла 11,38 млн рублей, прибавив 17% за год.

Опрошенные газетой аналитики связывают рост спроса с тем, что многие россияне не могут позволить себе просторное жилье из-за дорогих кредитов. В то же время власти ряда регионов, в том числе Москвы и Подмосковья, начали ограничивать проектирование малогабаритных квартир в новостройках, чтобы стимулировать строительство жилья для семей и улучшить демографические показатели.

На фоне ограничений на первичном рынке интерес покупателей переместился на вторичный, где таких объектов меньше, но они по-прежнему востребованы. По словам экспертов, в ближайшее время цены на «малосемейки» могут продолжить расти.

При этом средняя цена такого жилья по России сейчас составляет около 3,55 млн рублей. Стоимость квадратного метра в малогабаритных квартирах зачастую на 30–50% выше, чем в более просторных объектах.

Доступность ипотечных кредитов остается ключевой проблемой: ставки высоки, а уровень отказов по льготной ипотеке в мае 2025 года вырос почти до 50%. Это также усиливает интерес к более дешевым вариантам жилья.

Ранее россиянам рассказали о лайфхаках, как не переплатить за страховку при покупке квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами