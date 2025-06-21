Россиянам рассказали о лайфхаках, как не переплатить за страховку при покупке квартиры

Обычно банки требуют застраховать квартиру, а также жизнь и здоровье заемщика. Первая покрывает риски для имущества, вторая — смерть или инвалидность. Но по закону обязательным является только одно ипотечное страхование – имущественное, рассказал «Газете.Ru» Андрей Креер, генеральный директор INFULL, ипотечный брокер CEO страховой платформы Polis.online.

«При покупке вторичного жилья кредиторы могут предложить дополнительное страхование – титульное, которое защищает право собственности заемщика. Банку выгодно, чтобы клиент оформил максимальное количество страховок, ведь это защита недвижимости в залоге. Но так ли это необходимо? Если брать комплексное страхование, включив в него все перечисленные риски, цена может серьезно ударить по кошельку. Кроме того, банки рекомендуют своих страховщиков, что часто увеличивает стоимость полиса», — отметил он.

Самое важное — не покупать страховку в банке. Ипотечный заемщик вправе выбрать любую компанию с рейтингом не ниже «A−» по данным агентств «АКРА», «НРА» или «Эксперт РА». Лучше всего перед ипотечной сделкой сравнить цены на страховом агрегаторе. В этом случае экономия достигает 15%-20%.

«Подумайте, действительно ли вам необходимо комплексное страхование. За покупку такого полиса многие банки предлагают снижение ипотечной ставки, но как эксперт рекомендую сперва рассчитать выгоду. Если затраты на страховку окажутся меньше, чем экономия на переплате по ипотеке – смело покупайте», — сказал эксперт.

Если есть возможность, сделайте основным заемщиком женщину. Страховые тарифы для заемщиков женского пола дешевле до 30%. Не покупайте страховку на весь период ипотеки. Оптимально оформить полис на год и затем ежегодно продлевать его действие. Причем не обязательно в одной компании – выгоднее опять сравнить цены у нескольких страховщиков.

«Уточните насчет дисконта, если вы постоянный клиент какого-либо страховщика. Например, если у вас уже есть ОСАГО или КАСКО, то эта же компания может предложить вам ипотечное страхование со скидкой», — заявил он.

Сэкономить на ипотечной страховке реально. Главное — убедиться, что страховка соответствует требованиям банка и покрывает только нужные риски.

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