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Игорь Сечин раскритиковал концепцию «чистого нуля» в энергетике

Глава «Роснефти» счел концепцию «чистого нуля» в энергетике путем к регрессу
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Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Энергетическая концепция «чистого нуля» — это путь к регрессу, полагает главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин. Об этом он заявил в ходе доклада на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, всякий раз, когда человечество переходило на новый вид топлива, повышалась эффективность энергосистемы и расширялись ее возможности. Как правило, это было связано с тем, что новый источник энергии обладал большей плотностью энергетического потока, отметил Сечин.

«По этому показателю такие виды ископаемого топлива, как уголь (135,1 Вт/м2), нефть (195 Вт/м2) и газ (482 Вт/м2), а также атомная энергия (241 Вт/м2) намного опережают и солнечную (6,6 Вт/м2), и ветровую энергию (1,8 Вт/м2). Таким образом, концепция «чистого нуля» фактически перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс», — считает глава «Роснефти».

По мнению Игоря Сечина, у европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт. «Их слепая вера в «зеленый» переход уже напоминает зависимость. Как метко выразился один из классиков французской литературы: «Красный нос – признак постоянства характера», — заявил глава «Роснефти».

Руководитель компании подчеркнул, что интеграция возобновляемых источников энергии требует глубокой трансформации инфраструктуры, масштабы которой недооцениваются. По оценке МЭА, глобальные вложения в развитие энергосетей в два с половиной раза отстают от инвестиций в генерацию, заключил Сечин.

Ранее глава «Роснефти» сравнил «зеленый» энергопереход с утопическими идеями.

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