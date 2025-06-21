В «Роснефти» ожидают роста мирового потребления энергии на четверть к 2050 году

Рост потребления электроэнергии — ключевой вызов, уже в 2025 году инвестиции в этот сектор на 50% превысят вложения в ископаемое топливо, полагает глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он заявил на Энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

«Действительно, за последние 15 лет потребление электроэнергии росло опережающими темпами, а в следующие 25 лет, по расчетам МЭА, выработка электроэнергии должна удвоиться», — отметил глава компании.

При этом, по мнению Сечина, наибольший вклад в этот рост внесут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые обеспечат 60% прироста потребления. Кроме того, в Индии пиковая нагрузка на энергосистему выросла почти на 70% за последние десять лет.

Согласно прогнозам «Роснефти», мировое потребление энергии вырастет на четверть в ближайшие 25 лет, а ключевым драйвером роста спроса станут развивающиеся страны.

«К 2050 году при потреблении энергии населением Африки, Индии и Юго-Восточной Азии на сегодняшнем уровне населения Китая, совокупное дополнительное потребление составит около 50 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это равно четверти мирового спроса на энергию на сегодняшний день», — рассказал глава компании.

По словам Сечина, развивающиеся государства превращаются в основной фактор увеличения энергопотребления. Главной предпосылкой для этого служит демографическая ситуация. За предстоящие 25 лет численность населения африканских стран и государств Азиатско-Тихоокеанского региона в совокупности увеличится на 1,4 миллиарда человек, что составит практически всю мировую прибавку населения.

Наряду с благоприятными демографическими тенденциями, руководитель «Роснефти» выделил урбанизационные процессы в азиатских и африканских странах как еще один фактор повышения энергетического спроса. Согласно данным МЭА, на которые ссылался генеральный директор «Роснефти», за ближайшие 25 лет количество городских жителей в этих регионах возрастет более чем на 1,6 миллиарда человек.

Ранее Игорь Сечин в ходе своего доклада заявил, что текущее состояние мировой энергетики находится на этапе формирования нового облика.