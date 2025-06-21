Глава «Роснефти» заявил о формировании нового облика мировой энергетики

Текущее состояние мировой энергетики находится на этапе формирования нового облика, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках своего доклада «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» на ПМЭФ.

«Этот новый облик обусловлен многократным ростом потребления электроэнергии, генерация которой будет обеспечена ископаемым топливом и возобновляемыми источниками», — сказал он.

Также Сечин отметил, что на новый облик влияет необходимость обеспечения энергобезопасности и коммерческой эффективности источников энергии, дефицит бюджета и демография развивающихся стран. Он добавил, что в ближайшие 25 лет население стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится на 1,4 млрд человек.

«Особую роль приобретает электроэнергетика, которой предстоит преодолеть риск дефицита в силу скачка роста потребления в Китае, Индии, развивающихся странах и гигантской потребности в электроэнергии для обеспечения центров обработки данных и тяжелой промышленности», — сказал Сечин.

Он добавил, что рост потребления электроэнергии сопровождается качественным увеличением производительности труда с применением новых технологий.

По словам Сечина, прогресс и энергия неотделимы друг от друга, так как на протяжении всей истории с развитием прогресса человеку требовалось все больше энергии.