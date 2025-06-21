Спецпредставитель президента назвал приемлемый уровень ключевой ставки

Титов признал, что с текущей ключевой ставкой не будет развития в России

Ключевая ставка должна быть близка к уровню инфляции в России — например, инфляция минус 1%, заявил в интервью «Газете.Ru» специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Ставка должна быть на взвешенном уровне. Она должна быть, по крайней мере, близка к уровню инфляции. Потому что если идет обесценение денег, цен, то хотя бы ставка должна быть там же. Мы предлагали, что ставка должна быть инфляция минус 1%. Почему? Потому что инфляция плюс, она уже стимулирует дальнейшую инфляцию. Такая ситуация была во многих странах мира, когда ставка ключевая, ставка была ниже инфляции. Это стимулирует рост экономики. Ну, хотя бы, в любом случае, это должны быть уровни, близкие к уровню инфляции», — подчеркнул Титов.

20 июня президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что годовая инфляция в России в июне составила 9,6%.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Регулятор пояснил, что проинфляционные риски в российской экономике немного снизились, однако по-прежнему доминируют над дезинфляционными факторами в среднесрочной перспективе.

Ранее высокую ставку назвали ключевой проблемой развития экономики.