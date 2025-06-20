Высокую ставку назвали ключевой проблемой развития экономики

Россия столкнулась с большим набором проблем, а высокая ставка сильно давит на рентабельность бизнеса, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф в рамках ключевого события ПМЭФ — делового завтрака Сбера «Ставки против роста: каким будет ближайший год?».

Также Греф назвал нехватку и дороговизну рабочей силы еще одной проблемой для развития экономики.

«Бизнес меняет свои планы и откладывает инвестиции. И это несет угрозу экономическому росту не только в текущем году, но и на перспективе двух-трех лет», — сказал он.

Греф отметил, что экономика может расти только за счет роста населения или повышения производительности труда, а прогноз роста населения пока не очень высокий.

«Если сравнить производительность российской экономики и экономик развитых стран, то по разным отраслям мы отстаем от 40% до четырех раз. В таких условиях нужно направить все усилия на оптимизацию производительности собственного бизнеса и издержек, на вскрытие тех резервов, которые у каждого из нас есть, на повышение эффективности управления технологиями, в том числе искусственным интеллектом», — сказал он.

Греф добавил, что в текущих реалиях предсказывать будущее стало проблематично.

«Если ты не можешь предсказать будущее, то изобрети его и реализуй. Мы сейчас находимся в ситуации, когда мы должны изобретать собственное будущее. Если будем плыть по течению, то окажемся не в той точке. Ответы на вопросы лежат всегда в способности проплыть против течения», — заявил Греф.

Он подчеркнул, что для успеха необходимо объединить все усилия.

На деловом завтраке присутствовали руководители федеральных и региональных органов власти, главы регионов, депутаты Государственной Думы, лидеры бизнеса, науки, образования и экспертного сообщества.