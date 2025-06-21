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«Аэрофлот» увеличит частоту полетов между Москвой и Якутском

«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в Якутск до девяти в неделю
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Пресс-служба «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов между Москвой и Якутском с шести до девяти рейсов в неделю. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что дополнительные рейсы SU 1752/1753 будут выполняться на самолетах Boeing 737, начиная с 9 июля. Вылеты из Москвы запланированы по вторникам, средам и воскресеньям, а из Якутска — по средам, четвергам и понедельникам.

В летнем расписании авиакомпания впервые задействует на маршруте Москва — Якутск лайнеры Airbus A321neo (рейс SU1750/1751). В компании уточнили, что это самые современные и вместительные самолеты семейства Airbus A320. На борту доступно 12 кресел класса «Бизнес» и 184 кресла класса «Эконом».

Кроме того, на маршруте действует программа «плоских» тарифов «Аэрофлота». Стоимость билета в эконом-классе по фиксированному тарифу в один конец составляет 18 100 рублей.

Ранее «Аэрофлот» запустил обновленную версию своего официального сайта, адаптировав его под современные сценарии использования и потребности пассажиров.

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