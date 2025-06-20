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«Аэрофлот» обновил свой сайт

«Аэрофлот» запустил обновленную версию сайта с быстрым поиском билетов
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Unsplash

«Аэрофлот» запустил обновленную версию своего официального сайта, адаптировав его под современные сценарии использования и потребности пассажиров, сообщает пресс-служба авиакомпании.

На первом этапе в рамках бета-тестирования обновленная версия будет доступна ограниченному числу пользователей, а в дальнейшем доступ к ней расширят.

Теперь на главной странице сайта пользователи смогут сравнивать цены на авиабилеты в календаре до начала поиска, просматривать обновленные карточки популярных услуг. Также на главной странице обновилась нижняя панель, а чат-бот доступен в любом разделе сайте через меню или нижнюю панель.

При выборе рейса пользователи смогут увидеть на одном экране сразу все виды класса обслуживания до выбора конкретного рейса. С помощью тегов и быстрых фильтров можно быстрее находить подходящие варианты по критериям, а условия тарифа отображаются сразу.

Также «Аэрофлот» изменил процесс бронирования, обновив интерфейс и упростив процесс оплаты. Со временем на сайте появятся новые дизайны и функции.

В авиакомпании отметили, что обновление сайта является первым этапом масштабной трансформации сервисов компании, чтобы сделать каждый этап взаимодействия с сайтом удобнее и прозрачнее для пассажиров.

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