Спецпредставитель президента заявил о «морозе» в российской экономике

Российская экономика приближается к стагфляции — сочетанию падения спроса и роста цен. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, комментируя высказывание министра финансов Антона Силуанова о «похолодании» в экономике.

«У нас — мороз», — сказал Титов в ответ на вопрос, как бы он охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике.

По его словам, борьба с инфляцией привела к резкому замедлению деловой активности.

«Ключевая ставка сегодня такая, что невозможно думать о развитии. Многие предприниматели стоят на грани закрытия или банкротства. Ситуация сложная», — отметил бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что, по данным проведенного опроса, около 60% предпринимателей уже заявили о снижении объемов своей деятельности. При этом, по его мнению, инфляция спроса в стране ослабевает, тогда как растет инфляция издержек — производители повышают цены из-за роста себестоимости, а не из-за перегрева потребительского рынка.

«Это замкнутый круг. Спрос падает, а цены растут. Это и есть стагфляция. Сегодня главная задача — не свалиться в нее окончательно», — подчеркнул Титов.

Он также критически высказался о шуточных высказываниях на тему экономической «погоды» на форуме.

«Такие перешуточки, конечно, странные, учитывая масштаб проблем», — добавил он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ.