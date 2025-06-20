На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецпредставитель президента заявил о «морозе» в российской экономике

Титов заявил, что высокая ключевая ставка ведет экономику к стагфляции
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Российская экономика приближается к стагфляции — сочетанию падения спроса и роста цен. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, комментируя высказывание министра финансов Антона Силуанова о «похолодании» в экономике.

«У нас — мороз», — сказал Титов в ответ на вопрос, как бы он охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике.

По его словам, борьба с инфляцией привела к резкому замедлению деловой активности.

«Ключевая ставка сегодня такая, что невозможно думать о развитии. Многие предприниматели стоят на грани закрытия или банкротства. Ситуация сложная», — отметил бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что, по данным проведенного опроса, около 60% предпринимателей уже заявили о снижении объемов своей деятельности. При этом, по его мнению, инфляция спроса в стране ослабевает, тогда как растет инфляция издержек — производители повышают цены из-за роста себестоимости, а не из-за перегрева потребительского рынка.

«Это замкнутый круг. Спрос падает, а цены растут. Это и есть стагфляция. Сегодня главная задача — не свалиться в нее окончательно», — подчеркнул Титов.

Он также критически высказался о шуточных высказываниях на тему экономической «погоды» на форуме.

«Такие перешуточки, конечно, странные, учитывая масштаб проблем», — добавил он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами