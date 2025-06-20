В России продолжат импортозамещение иностранных технологий и оборудования

ПАО «НК «Роснефть» и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заключили на ПМЭФ соглашение о расширении сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Документ предусматривает совместные инициативы по развитию промышленной инфраструктуры России, включая локализацию и замещение иностранного оборудования и технологий.

Кроме того, в рамках сотрудничества «Роснефть» и министерство усилят взаимодействие в области поддержки экспорта промышленной продукции и обеспечения доступа на рынки товаров и услуг. Также стороны реализуют проекты в сфере внешней торговли.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования подписали соглашение, в рамках которого ведомство будет консультировать компанию при реализации инвестиционных проектов компании.