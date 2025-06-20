«Роснефть» и Росприроднадзор усовершенствуют природоохранное законодательство

«Роснефть» и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования подписали соглашение, в рамках которого ведомство будет консультировать компанию при реализации инвестиционных проектов компании.

Соглашение на ПМЭФ подписали главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

«Соглашение позволит заблаговременно обеспечить соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды при реализации инвестиционных проектов, в том числе на стадиях проектирования, модернизации, реконструкции и готовности ко вводу в эксплуатацию», — отмечают в компании.

Кроме того, стороны подготовят предложения по совершенствованию законодательства России в области природоохранной деятельности.