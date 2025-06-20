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«Роснефть» и индийский университет займутся подготовкой кадров

«Роснефть» и индийский университет обменяются опытом в нефтегазовой сфере
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Артём Пряхин/Фотобанк «Росконгресс»

«Роснефть» Институт развития менеджмента в городе Гаргаон (Индия) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров. Документ подписали главный исполнительный директор «НК «Роснефть» Игорь Сечин, директор Института развития менеджмента, профессор Арвинд Сахай и ректор СПбГУ Николай Кропачев в рамках ПМЭФ.

В рамках сотрудничества сотрудники «Роснефти» пройдут обучение по совместным программам университетов. Также стороны обменяются знаниями и опытом в сфере развития технологий в нефтегазовом секторе.

Сотрудники «Роснефти» в рамках соглашения также посетят компании в Индии, чтобы изучить актуальные практики.

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ПМЭФ – 2025
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