Владелец Labubu потерял $4 млрд стоимости компании из-за критики в СМИ

Акции китайской компании Pop Mart, производителя трендовых игрушек Labubu, упали на 6,6% и на минимуме достигли отметки 232,2 гонконгского доллара ($29,58). Об этом пишет South China Morning Post.

За последние два дня потери компании составили 9%, что привело к потери рыночной стоимости почти $4 млрд.

Доходы компании стали падать после публикации в газете Коммунистической партии Китая People's Daily («Жэньминь жибао»). Издание раскритиковало бизнес-модель китайской компании, а также заявило о риске привыкания к популярным игрушкам.

Недавно сообщалось, что цены на лабубу в России достигли почти 20 тысяч рублей — это в 13 раз выше их стоимости в официальных магазинах Азии. В Москве за новейшие версии брелоков в некоторых магазинах просят до 20 тысяч рублей, тогда как в Азии их можно купить всего за 1,5 тысячи.

Ранее в России окрестили игрушку Лабубу «страшным Чебурашкой».