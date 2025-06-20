На ПМЭФ торжественно открыли выставку «Наука в лицах»

На территории Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) состоялось торжественное открытие выставки «Наука в лицах».

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и другие.

«Это замечательная традиция — в рамках ПМЭФа открывать проект «Наука в лицах», потому что так мы понимаем, что наука не безликая. У каждого открытия есть свое лицо, и не одно. И крайне важно, что такие проекты популяризируют нашу науку через замечательных людей, физиков, биологов, генетиков, математиков, которые через свои замечательные открытия двигают нашу науку вперед», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Ранее Чернышенко сообщил, что стратегию развития образования в России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года представят президенту РФ Владимиру Путину в августе 2025 года в ходе Всероссийского съезда преподавателей.