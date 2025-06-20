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Набиуллина призвала ужесточить наказание за манипулирование рынком

Набиуллина предложила увеличить штрафы за инсайд и манипуляции на рынке
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Банк России выступает за ужесточение ответственности за незаконные операции на финансовом рынке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

«Во многих странах, если ты попался на инсайде, ты уже экономически не жилец. Тебя штрафами разоряют, поэтому там никто этим не балуется», — объяснила она.

По ее словам, ЦБ предлагает в несколько раз увеличить административные штрафы, а также повысить порог, с которого наступает уголовная ответственность за инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком.

По ее словам, подобные действия подрывают доверие к финансовой системе, а значит, должны наказываться гораздо строже. Набиуллина обратила внимание, что в нескольких странах нарушителей финансового законодательства наказывают так сурово, что они фактически теряют возможность продолжать экономическую деятельность — именно поэтому подобные правонарушения там редкость.

Ранее Совфед одобрил закон об уголовном наказании для дропперов в России.

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