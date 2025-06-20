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Эксперт объяснил идею о замене каникул в январе и мае

Пищальников: замена каникул в январе и мае позволит повысить зарплаты россиян
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Kostiantyn Voitenko/Shutterstock/FOTODOM

Замена каникул в январе и мае на шесть коротких рабочих недель по три дня в году позволит работодателям повысить зарплату россиянам. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Российские работники по-прежнему получают критически мало. Для того, чтобы повысить зарплаты, необходимо повышать производительность труда. Мой опыт показывает: когда компания начинает работать эффективнее, она получает возможность увеличивать фонд оплаты труда, повышать уровень жизни сотрудников. Конечная цель — высвобождение ресурсов на развитие, модернизацию, повышение оплаты труда. Оптимизация и организация процессов — главный ресурс, который позволяет компаниям не только создавать комфортные условия для людей, но и производить конкурентный товар с высокой маржинальностью», — отметил эксперт.

По его словам, корректировка праздничного графика — лишь один из инструментов, и далеко не самый популярный. Но в перспективе эта мера сможет закрыть более весомые потребности сотрудников — в росте благосостояния своей семьи, уверен Пищальников.

«В этом и была конечная цель моего предложения. Другая мера — повышение производительности труда на предприятии за счет грамотных процессов. Это основной инструмент», — заключил эксперт.

17 июня Пищальников заявил «Газете.Ru», что в России нужно заменить длинные январские и майские каникулы шестью сокращенными рабочими неделями (по три рабочих дня). В Госдуме на инициативу отреагировали сдержанно. Депутаты подчеркнули важность традиционных январских и майских каникул для семейного отдыха россиян и сохранения социального баланса.

Ранее россиянам рассказали, как грамотно распланировать отпуск.

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