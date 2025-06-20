Россиян предупредили о подорожании газа

Цены на газ для россиян вырастут не более чем на 10% из-за изменения оптовых цен на топливо, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Цены на газ для населения будут стремиться уложиться в уровень инфляции, то есть в районе не больше 10%. Российские власти постараются сделать примерно так. Газовые компании лоббируют повышение тарифов, но государство эти тарифы часто сдерживает, потому что борется с инфляцией», — подчеркнул Юшков.

С 1 июля планируется изменение оптовых цен на газ. Оптовые цены на газ вырастут на 10,3% для всех категорий потребителей, кроме электроэнергетических компаний и ЖКХ. Индексация заложена постановлением правительства от 11 декабря 2024 года №1761 и приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 декабря 2024 года №1007/24. Рост оптовых цен напрямую влияет на конечные тарифы для населения и бизнеса, особенно в регионах. Удорожание топлива увеличивает расходы на тепло и прочие ресурсоемкие услуги.

По статистике Минэкономразвития, с 3 по 6 июня годовая инфляция в России достигла 9,71% по сравнению с 9,66% неделей ранее.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина снова поставила себе задачу по инфляции на следующий год.