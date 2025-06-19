Сбер и «Деловая Россия» запустят проект по развитию AI-фармацевтики

Сбер и «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию новой AI-фармацевтической индустрии. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба банка.

Подписи под соглашением поставили президент, председатель правления Сбера Герман Греф и председатель «Деловой России» Алексей Репик. Проект направлен на внедрение искусственного интеллекта на всех этапах фармацевтического производства — от поиска молекул до контроля эффективности применения технологий поддержания здоровья.

Отмечается, что AI-системы будут учитывать индивидуальные особенности организма человека и обеспечивать непрерывный мониторинг состояния здоровья. Это позволит значительно сократить сроки производства лекарственных препаратов, включая жизненно важные, и сделать фармацевтическую отрасль полностью персонализированной.

«ИИ поможет создать принципиально новую AI-фармацевтическую индустрию. Она откроет возможности для разработки прорывных решений в области цифровизации ключевых процессов фармацевтической отрасли, создания персонализированной медицины и лекарственных препаратов. Это переведет отрасль на качественно новый уровень: лекарства будут создаваться быстрее, эффективнее и с учетом уникальных особенностей каждого пациента», — сказал Греф.

По его словам, это не только спасет жизни, но и изменит подход к медицине, сделав ее по-настоящему индивидуальной.

Как подчеркнул Репик, наступает эпоха, когда ИИ трансформирует не только отдельные отрасли, но и всю архитектуру российской экономики.

«Сегодняшнее соглашение — шаг к формированию технологической парадигмы, где ключевые сферы, в том числе здравоохранение, будут развиваться на новых условиях. У России есть уникальный шанс быть в авангарде этих изменений», — сказал он.

Также на полях ПМЭФ было подписано первое отраслевое соглашение о развитии AI-фарминдустрии. Документ подписали директор Центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, гендиректор Института AIRI Иван Оселедец и гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Это первый в отрасли стратегический альянс такого масштаба, объединяющий экспертизу ведущего производителя лекарственных средств «Р-Фарм», цифровые технологии Сбера и компетенции AIRI. Сотрудничество откроет возможности для разработки прорывных решений в области цифровизации фармацевтической отрасли.