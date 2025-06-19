Выдачи по льготной ипотеке в Сбере сократились в мае

Выдачи по льготной ипотеке в Сбере сократились на 10% в мае. Об этом сообщил первый зампред правления Сбера Кирилл Царев во время сессии «Платежи обесцениваются? Трансформация мирового платежного рынка» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Здесь важно понимать, что мы полмесяца жили со старыми принятыми решениями, в том числе там, где комиссия была учтена. Поэтому сегодня можно говорить о том, что определенное сокращение мы видим», — отметил он.

По его словам, снижение не является драматическим, так как текущая конъюнктура с точки зрения стоимости денег и ставок улучшилась. Например, перед Новым годом ставки по депозитам были выше ключевой ставки, напомнил он. Царев отметил, что сейчас произошла определенная коррекция, но она незначительная.

«То есть в июне, скорее всего, мы увидим тоже определенное снижение, потому что полный месяц проживем в этом периоде, когда этих комиссий нет», — предположил первый зампред правления Сбера.

Царев напомнил, что сейчас действует дополнительная субсидия от Минфина от одного до полутора процентов, которая позволяет банкам выдавать льготную ипотеку до августа.

«Если в августе она продлена не будет, возможно, мы увидим более сильное замедление. Надеюсь, что, в общем, ситуация будет относительно нормальная», — уточнил он.

Царев также сообщил, что в соответствии с конъюнктурой рынка Сбер снизил проценты и по кредитам, и по ипотеке, и по депозитам.

«Сейчас посмотрим, как отреагирует на это рынок, и будем думать, можно ли делать какой-то еще шаг или нет, пока прогнозировать сложно», — заключил он.